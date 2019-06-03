余天公園會勘 為三重爭三座地下停車場

2019-06-03 18:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區地狹人稠，民眾常抱怨停車位一位難求，立法委員余天今天邀相關單位到三重信義公園會勘，爭取信義、重陽、興華等三座公園的公有地下停車場興建。新北市政府交通局表示，6月12日將召開地方說明會蒐集意見，月底前也會再次補件，三案一起爭取前瞻經費。

余天表示，去年前立委高志鵬及新北市議員陳啟能，共同爭取前瞻興建停車場記者會後，公路總局最近已完成複審，但中央仍未核定建設所需的4.7億經費，民眾相當擔心。

新北市政府交通局停車管理科科長吳政諺表示，興華公園地下停車場規劃案，已獲審議通過，信義公園和重陽公園則是在六月底會再次補件，爭取前瞻補助。

吳政諺解釋，信義公園內有鎮安宮、多達75棵樹木、周邊巷弄狹小、鄰近夜市車流多等，施工必須搭配樹木移植計畫以及動線規劃等；重陽公園內則有活動中心、95棵樹木，審議委員要求提出解案，因此6月12日將在地方召開說明會，並和民眾溝通停車場出口設計等問題，彙整意見後6月底前將再次送審。

余天今天偕市議員陳啟能、彭佳芸，邀交通部公路總局副局長前瞻經費召集人許鉦漳、新北市政府交通局主任秘書朱建全及多位里長到三重信義公園進行地下停車場會勘。

余天承諾，一定極力爭取興華、重陽及信義公園等三座公園地下停車場4.87億前瞻經費補助，提升三重居民的生活品質及增進地方發展。

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