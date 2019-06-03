響應神父的愛 銀行員工及眷屬一週內募到2輛醫療巡迴車

2019-06-03 17:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕響應松喬、畢耀遠神父的愛，土地銀行行員及眷屬一週內募足2輛醫療巡迴車，今天送抵虎尾若瑟醫院，發起人士銀行員黃金利偕同藝人周嘉麗組成的曉水珠心靈之旅都到場見證，星光閃閃更感人肺腑。

黃金利說，當他們透過媒體報導知道有2位外國神父在台灣奉獻數十年，最後並選擇在台灣安葬時，內心的感動難以形容，因此號召大家有錢出錢、有力出力，竟然一天之內就募集到第1輛醫療車的錢，那種力量連自己都大受震撼。

在銀行服務的黃金利表示，感謝所有土地銀行行員及眷屬的支持，繼2015年募得200餘萬元捐了一輛救護車給羅東聖母醫院後；2019年繼續再接再厲讓愛的雪球越滾越大，募得350萬元，捐贈2輛社區醫療巡迴訪視車給虎尾若瑟醫院。

今天2輛嶄新的醫療車送到若瑟醫院，一輛命名為「松喬號」，一輛命名為「耀遠號」，天主教嘉義教區副主教吳終源及虎尾若瑟醫院副院長林素鉁代表受贈，並回贈紀念車感謝黃金利等人的善舉、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主學林嘉弘都到場致意。

若瑟醫院今天舉辦捐贈儀式暨新車祝福禮，由副主教吳終源為新車灑淨祈福，並代表向所有捐款人表示感激，亦承諾會將眾人的愛心傳到偏鄉，照顧最需要幫助的人，虎尾若瑟醫院失智照護中心長輩到場表演。

藝人周嘉麗、王燦、梁佑南都到場，成立曉水珠心靈之旅的周嘉麗低調行善，她強調成立該會已10年，完全都是藝人義務行善，到昨天為止已舉辦過202場義演活動，不分宗教黨派，為台灣注入愛的暖流；今天到若瑟醫院參加捐贈儀式的王燦、梁佑南也號召大家一起來行善。

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