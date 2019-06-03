手搖飲含糖量驚人 1杯蜂蜜檸檬蘆薈就超標

2019-06-03 15:58

〔記者林惠琴／台北報導〕手搖飲喝進去，小心肉肉長出來，然後發大福！董氏基金會食品營養中心公布最新手搖飲調查結果，含糖量最高的是蜂蜜檸檬蘆薈，喝1杯500毫升就會超過成人每日糖攝取量建議值上限；熱量最高則是相思逗珍奶達到504.6大卡，70公斤成人恐要慢跑1小時才能消耗掉。

董氏基金會於今年1至3月，針對大台北地區常見連鎖手搖杯飲料店進行調查，共計調查22間連鎖手搖杯品牌、55間分店，調查169款飲料的糖量、熱量相關標示。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀綸表示，在含糖量方面，以蜂蜜檸檬蘆薈每杯500毫升含86公克糖最高，其次是黑糖烏梅檸檬蜜80公克、洛神冰茶63.7公克，強調以酸味為基底的飲料，例如檸檬、烏梅、洛神等，含糖量較高。

潘紀綸指出，根據衛福部國健署公告的「國民飲食指標手冊」建議，以成人每日2000大卡計算，添加糖熱量不得超過200大卡、大約是50公克的糖，因此喝1杯手搖飲可能就會超過糖攝取量建議值上限。

在熱量方面，以相思逗珍奶每杯500毫升504.6大卡最高，近男性成人每日總熱量的25%，以70公斤成人計算，要慢跑超過1小時才能將熱量消耗掉，其次是紫米奶茶454.8大卡、熊貓珍珠奶茶433.1大卡。

潘紀綸說明，含有紅豆、珍珠、芋圓等配料的飲料，由於配料在製作過程中可能已經有添加調味料，因此製成飲品後，整體熱量會較高。

董氏基金會營養師尤宣文強調，含糖飲料是國人糖攝取最大來源，已有許多研究指出，當攝取過多時，容易增加如免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖，甚至血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病等，以及骨折、阿茲海默症等疾病風險，也會造成情緒波動大、專注力與學習力下降，應該避免飲用。

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