端午節來金山逛老街 吃鴨肉喝咖啡賞美景

2019-06-03 15:41

〔記者俞肇福／新北報導〕端午節3天連假，民眾不知到何處去度假嗎？慶祝新北市政府設籍人口突破400萬人，新北市金山區金包里老街商圈店家，在端午節連假提供在地商家優惠折扣；金山區長陳國欽建議，遊客可以白天逛老街吃鴨肉嘗美食，下午到清水農地賞蓮花，晚上在北海岸中角地區的咖啡車，啜飲一口咖啡賞海面上的蹦火仔捕魚，享受悠閒的金山區山海小旅行。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明說，金包里老街商圈推出一系列「感恩回饋月」活動，提供在地商家優惠，旅客只要到張貼有「新北友好市四百+優惠商店」識別貼牌的攤位，即可詢問獲得優惠折扣，吃飽喝足後，從老街還可續逛中山溫泉公園並慢步到獅頭山公園，在步道上欣賞秀麗的山海美景。

想前往清水農地賞蓮的旅客，可以搭乘1815路公車在社寮站下車，或搭乘862路、863路公車在清水路41巷口下車，往磺清大橋方向步行約5分鐘即可到達；而想觀賞美麗漁火的旅客，可以搭乘862路、863路公車在跳石沿岸任一站下車。

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