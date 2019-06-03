看見海洋SOS求救訊號 中市府呼籲各界揪團淨灘

2019-06-03 14:58

〔記者歐素美／台中報導〕6月8日是「世界海洋日」，6月16日是「世界海龜日」，台中市觀光旅遊局響應「拒絕塑膠汙染、保護海洋生態」宗旨，呼籲各界踴躍揪團淨灘，共同減少海洋垃圾汙染。

觀光旅遊局長林筱淇表示，海洋正透過各種海洋生物受害樣貌，持續發出SOS求救訊號。市府除呼籲大家響應減塑或無塑生活外，也歡迎各界踴躍來大安濱海樂園淨灘，為改善海洋環境多盡一份心力。

台中市風景區管理所提醒民眾，淨灘時應選擇退潮時進行，確保安全，將不屬於自然的人為垃圾撿除，而漂流木等自然物則可留在原處。

撿拾垃圾建議分3類：玻璃、可回收及不可回收。以免清潔隊後續費工再重新整理。大安濱海旅客服務中心內備有飲水機，也提供廁所及淋浴設備，旁邊也有停車場供免費停車，並配置水域安全救生員及簡易醫療箱可使用，方便民眾淨灘。

風管所表示，夏天即將來臨，大安濱海旅客服務中心夏季最受歡迎的免費游泳池，今年開放時間為6月22日至9月1日，歡迎踴躍前往；另大安濱海旅客服務中心預計在今年申請環境教育設施場所認證，提供趣味多元的淨灘及環境教育課程；大安沙雕音樂季也將於6月29日至7月21日展開，敬請期待。

申請大安濱海樂園淨灘，請上台中市風景區管理所網站 https://www.scenic.taichung.gov.tw/1427055/post。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法