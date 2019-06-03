結合圖書館 竹市關東市場擬造客家新亮點

2019-06-03 14:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府規劃的「關東客家主題市場改造計畫」，投入近億元經費，打造竹市首座客家主題據點，今天舉行開工典禮，副市長沈慧虹說，此次改造工程包括一、二樓硬體更新及設風雨走廊，改善市場內部通風照明及停車空間，三、四樓則打造成客家圖書館與主題會館，將成為推廣客家文化及客家鄉親齊聚交流的所在，預計明年底完工。

新竹市文化局表示，關東市場的改造工程，第一期工程會拆除閒置車道、手扶梯，並增加攤位及走道空間，且會加入客家元素，改善排水、通風和照明，打造新形象的客家傳統市場，摒除過去擁擠、潮濕及難聞氣味印象，且會新設風雨走廊及梯廳，以客家三合院簷形式增添視覺亮點，兼具美觀及遮蔽功能。

除內部硬體設備改善，也會整理戶外凌亂的停車空間，會打造一處通透的廣場，市場硬體的改善工程第一期工程經費4970萬元，預計明年4月完工。將提供鄉親一處明亮乾淨整潔的採買與販售環境。

第二期工程是進行三、四樓的整體改善，也會投入4500萬元改造，並已規劃客家圖書館與客家主題會館，會結合市場功能，提供消費採買、閱讀、親子休閒、社區互動等多元功能的場域，且將傳統及客家文化和現代功能結合，設置客家圖書館也可紓解鄰近金山分館一位難求情況，同時可辦主題展覽、客語教學、以及親子活動，二期工程預計明年底完工。

客委會副主委范佐銘說，未來關東市場不僅提供攤商更好的販售環境，更因設置客家圖書館及主題館，可讓市民在此處用客家話採買食材，是推廣客家文化很重要的工作，完工後將是推廣客家文化的新亮點。

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