盧秀燕：幫交警、義交免費肺癌篩檢

2019-06-03 14:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部空污嚴重，台中市長盧秀燕今指出，台中市近2年罹患肺癌上升率高於全國平均值，宣佈針對包括交警、義交、義警及民防等高風險族群，進行免費低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，由中市十五家醫院提供2200個名額進行；盧秀燕說，她落實競選政見，未來也會繼續加強整治空污。

不過，今日也另傳出因低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢平均費用在3500到7000元，有醫院認為是不樂之捐，盧秀燕鄭重澄清傳聞不實，因她早在去年10月競選時就提出的競選政見，包括針對高風險族群進行篩檢，當時就已跟多所醫院均講好，這次上任後，衛生局徵詢醫院意見，醫院對計畫無論就公益或醫療研究角度均深感興趣，據她所知是「爭相想加入」，且若人數多，所需費用也可降低，傳出不樂之捐是「資訊錯誤」，她希望大家正面看此事。

盧秀燕說，中部空污嚴重，她上任後強力整治稽查空污也已有成效，根據環保署資料顯示，今年1到4月台中市空污改善4成，有進步但還要努力，還有6成未整治，「我才上任5個月會繼續努力」，讓藍天再現、還大家好空氣。

盧秀燕說，空污是中部各縣市非常嚴重的課題，尤其在台中市的肺癌佔癌症死亡率中的第1名，台中市近2年罹患肺癌上升率，高於全國平均值，她去年10月就跟前行政院長張善政及中部縣市長召開記者會，提到若有機會當市長在台中執政，要強力整頓空污，守護市民健康，上任以來雙管齊下，強力稽查、強力重罰包括中火、中龍等重大境內污染源外，也加強了解哪些民眾在空污危害下有可能傷害健康，要做肺癌篩檢工作。

盧秀燕說，她很高興有15家醫療院所響應計畫，提供2200個名額協助守護市民健康及推動研究計畫，也因是公益計畫，資源要先用在因公值勤而可能傷害健康的族群上，包括交警、義交、義警、民防等，因他們值勤公務下常露在嚴苛環境下，健康風險較高。

盧秀燕說，尤其交警、義交等常站在街頭值勤，卻不能像一般民眾戴口罩，以此類值勤的為試辦對象先篩檢，她希望達到早期篩檢早期治療，最好篩檢結果是零，能國泰民安。

衛生局指出，交警、義警以40歲以上為第一波篩檢對象，符合資格的1457人中，有意願檢查者共851人；另第二階段對象以50歲以上的義警、民防且有肺癌家族史者優先，共3555人，目前還在調查意願中。

市府表示，參與醫療院所包括中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中榮總、光田綜合醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、大甲李綜合醫院、澄清醫院中港分院、國軍台中總醫院、台中醫院、豐原醫院、長安醫院、國軍台中總醫院中清分院及亞洲大學附屬醫院等15家。

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