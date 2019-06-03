台南購物節暨台南商展招商開跑 說明會6/11、18登場

2019-06-03 14:32

［記者王涵平／台南報導］邁入第9年的「2019臺南購物節暨臺南商展」招商開跑，今年度預計招募1500家以上購物節特約店家，並邀請250攤以上店家參展，南市經發局將陸續舉辦說明會，歡迎業者踴躍參加。

台南購物節將於10月底登場，凡加入今年購物節特約店家，消費的發票金額登錄金額加倍送抽獎序號加倍送、每個月還可加碼抽好禮等活動，若店家榮登年度銷售人氣王，還可獲得額外的媒體曝光機會。

經濟發展局代局長蕭富仁表示，除了為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，也結合行動優惠APP，企劃「買一送一強打商品」行銷活動，加強曝光提供優惠折扣的店家；另針對免開立發票的小額特約店家推出「消費滿額登錄抽獎」活動鼓勵民眾前往消費。

台南商展則將於11月8日至11月10日在南紡世貿展覽中心舉行，今年特別企劃「逛展攻略五夠讚」、「精彩活動四重奏」、「三天大獎任你抽」等，即日起開放報名，相關訊息請上「臺南購物節」官方網站查詢。

台南商展招商說明會（永華場） 6/11下午2:00在永華市政中心。（民治場） 6/18下午2:00民治市政中心。台南購物節特約店家招商說明會（永華場） 6/11下午3:30永華市政中心。（民治場） 6/18下午3:30 民治市政中心。

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