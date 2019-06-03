腸病毒超出流行閾值2倍！ 花蓮9校35班停課

2019-06-03 14:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮腸病毒疫情升溫，依據衛福部疾病管制署資料，目前包括宜蘭、苗栗、花蓮、台東、屏東都已超過縣市流行閾值。花縣衛生局長朱家祥說，「流行閾值」的訂定是參考各縣市過去3年各週門急診腸病毒的就診人次，花蓮縣的流行閾值是每週不超過110人，但最新報表顯示，21週新個案已有292人，已超出流行閾值將近2倍！

花蓮腸病毒疫情拉警報，衛生局長、教育處體健科等今天到花蓮市中原國小視察國小及附設幼兒園防疫作為。二年級導師說，每一節下課時間結束進教室前，都會要求學生洗手，基本動作「溼、搓、沖、捧、擦」，幼兒園則每天放學後以稀釋漂白水擦拭桌椅用具、門把，減少病毒傳染機會。

中原國小校長干仁賢說，該校目前尚無停班情況，腸病毒僅零星個案，每天早上學生到校，老師都會檢查學生喉嚨有無起水泡、量體溫，萬一有異常就會通知家長帶到醫院看診，但確實會有家長反應因為工作無法帶走孩子，只好暫時把小朋友留在保健室進行隔離！

依疾管署資料，花蓮從今年4月起，陸續有4個鄉鎮出現腸病毒71型的陽性個案，包括新城、秀林、吉安及花蓮市都有。縣府教育處體健科長白鴻儀說，目前國小有5個學校共17個班級停課，幼兒園則有4校共18個班級停課，呼籲家長如接獲學校通知，應儘速把孩子帶往診所就醫，停課期間也避免外出，以免造成交叉感染。

朱家祥說，花蓮縣已連續4週超過流行閾值，雖上個月已要求學校加強防疫，也督導學校落實防疫工作，但病例數仍持續出現，由於去年最高出現在24週的310人，他強調「這1、2週將達到腸病毒疫情最高峰」，尤其本週有端午節連續假日，呼籲家長、學校都要小心防治。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法