拒繳高額水費！新店大台北華城用水糾紛市府介入協調

2019-06-03 14:25

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市新店區大台北華城內3個社區及康橋中學5月31日無預警斷水，據了解是建商永柏公司要求每戶每個月繳交3萬到5萬元不等的自來水費，住戶不從建商便將自來水用戶加壓設施上鎖。對此，新北市水利局水利行政科長黃寶億表示，目前與建商協商當中，並指示區公所在各社區內設置多處臨時供水站。

大台北華城內共有3個社區及康橋中學，在5月31日社區突然遭到斷水，就有住戶指出是建商永柏公司逼住戶繳交每個月3萬到5萬元的高額自來水費，而建商將自來水加壓站斷電並上鎖。

受影響的康橋中學表示，31日當天校內供水有受影響，緊急調派水車支援，目前學校供水系統及校區設備運作正常，不會影響到上課，並強調停水起因是社區與地主土地所有權糾紛引起，與學校沒有直接關係。

針對停水事件，黃寶億說，市府已經指示區公所在各社區設置多處臨時供水站，並增加供水點降低影響，周邊學校研議設置臨時抽水馬達與管線，市府從昨天開始與永柏公司協調，該公司態度無軟化跡象，強調其權益不願被剝奪。

黃寶億表示，確保社區用水權益，依據自來水法規定，用戶使用自來水10年以上，就該等土地視為有地上權存在，在取得土地所有權前可為維護與更新，故社區住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，可主張有設施使用權，並要求恢復供水。

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