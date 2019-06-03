停止餵母乳逾2年 乳腺炎仍找上門

2019-06-03 13:53

〔記者歐素美／台中報導〕38歲陳姓婦人，已生產完3年多，停止哺餵母乳也超過2年，2個月前左乳房開始出現紅腫熱痛，且愈來愈不舒服，到診所就醫拿藥未改善，且紅腫愈來愈大，乳房摸起來並有硬物感及疼痛感，擔心長了「壞東西」，至童綜合醫院乳房醫學中心就醫，才知竟是罹患肉芽腫性乳腺炎，經手術切除乳房內壞死細胞，術後恢復良好，目前定期回診追蹤。

童綜合醫院乳房醫學中心醫師趙玟珊表示，經超音波檢查，發現陳婦左乳出現膿瘍，疑罹乳腺炎，但開立抗生素藥物服用1週未見效，切片進行細菌培養，才確認其罹患肉芽腫性乳腺炎。

趙玟珊表示，乳腺炎很常見，除了哺餵乳期女性外，未生產、停止餵乳、男性或新生兒等也都可能罹患乳腺炎。一般民眾熟悉的哺乳期乳腺炎，主要是因為乳腺不通、阻塞或嬰兒吸允時咬傷，導致細菌感染；非哺乳期乳腺炎，目前發生原因仍不明，陳婦罹患的是以肉芽腫為主要特徵的乳腺慢性發炎症狀，研判與自體免疫系統有關。

趙玟珊指出，肉芽腫性乳腺炎會出現腫塊伴隨疼痛與皮膚紅腫，也可能產生膿瘍，而造成乳頭溢液，部分患者則會出現關節症狀，即在關節處出現結節性紅斑、腫痛等情形，治療方式除使用抗生素等抑制發炎外，也會進行手術切除壞死細胞，並進行膿瘍引流。

趙玟珊呼籲民眾平時可觀察乳房情形，若出現異物或紅腫熱痛等情形，切勿諱疾忌醫而延誤治療，為了讓女性就私密問題能安心就醫，童綜合醫院設置乳房醫學中心，讓門診及檢查服務更具隱私及專屬性。

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