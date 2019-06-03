詔安客語簡報淨水流程 崙背國小學童似懂非懂

2019-06-03 13:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背國小師生一行約130人在艾杰旭顯示玻璃公司贊助下，今天参訪斗六的湖山淨水場，由於學生來自詔安客家聚落，水公司特別安排以詔安客語簡報淨水流程，小朋友聽得霧煞煞，似懂非懂；不過，學生參觀完淨水場，也一改水龍頭一開自來水就來的刻板印象，得知每滴水都得來不易。

水公司為提供多語言友善環境，由自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯為小朋友簡報湖山淨水場概況，廖洲瑯有詔安客中高級證書，全程以詔安客語簡報，雖然崙背國小位於詔安客家聚落，也安排兩學年於鄉土語文課程中教學詔安客母語，但多數學生還是有聽沒有懂，聽得很吃力。

有學生表示，由於詔安客語安排於低年級時進行教學，目前已升上中高年級，家中沒有家長講詔安客語，所以都忘了；也有學生表示，家中有人講詔安客語，所以有一半聽得懂，但不會講。

學生表示，過去對自來水的印象，就是龍頭一開水就來，參觀完淨水場才知道，家中所使用的每一滴水，不僅來之不易，而且需要這麼大的淨水場，經過這麼多的處理程序，原水才能變成可以使用的乾淨水，真的每滴水都得來不易，一定要節約用水。

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