詔安客語簡報淨水流程 崙背國小學童似懂非懂

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背國小師生一行約130人在艾杰旭顯示玻璃公司贊助下，今天参訪斗六的湖山淨水場，由於學生來自詔安客家聚落，水公司特別安排以詔安客語簡報淨水流程，小朋友聽得霧煞煞，似懂非懂；不過，學生參觀完淨水場，也一改水龍頭一開自來水就來的刻板印象，得知每滴水都得來不易。
水公司為提供多語言友善環境，由自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯為小朋友簡報湖山淨水場概況，廖洲瑯有詔安客中高級證書，全程以詔安客語簡報，雖然崙背國小位於詔安客家聚落，也安排兩學年於鄉土語文課程中教學詔安客母語，但多數學生還是有聽沒有懂，聽得很吃力。
有學生表示，由於詔安客語安排於低年級時進行教學，目前已升上中高年級，家中沒有家長講詔安客語，所以都忘了；也有學生表示，家中有人講詔安客語，所以有一半聽得懂，但不會講。
學生表示，過去對自來水的印象，就是龍頭一開水就來，參觀完淨水場才知道，家中所使用的每一滴水，不僅來之不易，而且需要這麼大的淨水場，經過這麼多的處理程序，原水才能變成可以使用的乾淨水，真的每滴水都得來不易，一定要節約用水。
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自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯用詔安客語向學生介紹湖山淨水場。（記者詹士弘攝）
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崙背國小師生一行約130人参訪斗六的湖山淨水場。（記者詹士弘攝）
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崙背國小師生一行約130人参訪斗六的湖山淨水場。（記者詹士弘攝）
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崙背國小師生一行約130人参訪斗六的湖山淨水場。（記者詹士弘攝）