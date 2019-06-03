寶成集團50週年 執行長挺孕肚種樹

2019-06-03 13:45

〔記者張菁雅／台中報導〕今年是寶成國際集團成立50週年，沒有舉辦盛大慶祝活動，而是鼓勵員工投入大肚山原生林復育活動。集團執行長蔡佩君今日挺著孕肚到台中都會公園，與員工一起種樹，希望為孩子復育一片蔥鬱的天然林。

寶成國際集團員工分6梯次投入大肚山原生林復育活動，今日是第2梯次，共有200人參與，蔡佩君到場為員工加油打氣，並種下台灣原生種的「天料木」，象徵期許員工能成為台灣社會的上好棟樑材料。隨後，她也親自參與洗種籽、育苗。

蔡佩君說，50年來，寶成從一家小代工廠走到現在佈局全球，擁有35萬名員工的企業，當年第一代創業經營的總裁和其兄弟們，已經完全退出公司經營治理，而她做為集團執行長，又當了媽媽，經常在想「要留什麼文化給企業？要留下什麼未來給孩子？」偶然的機會，得知台灣山林復育協會正與台中都會公園管理處合作，進行大肚山的原生林復育行動，覺得這個行動很有意義，所以發動同仁一起投入。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，大肚山因為坡勢平緩，100多年前就逐步被開墾成為農作的台地，導致大量原生林被剷除，該協會預計復育1萬5000棵原生樹種，這些原生樹種在市面上已經找不到，必須到周邊的頭嵙山、火炎山等處採集種子，從播種開始，而在復育初期，沒有人、沒有資源，連原生林的種苗場都沒有，感謝寶成集團出錢、出人，讓重現大肚山原生林的希望出現曙光。

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