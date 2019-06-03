北市參與式預算44件提案 i-Voting投票至6/17

2019-06-03 13:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市民政局今上午舉辦「2019年台北市參與式預算提案i-Voting」記者會，副市長蔡炳坤表示，參與式預算的精神就是市民出題、政府解題，並宣布今年提案共44件，內容涉及公園改造、環境復育、老幼照顧、交通安全、人文藝術等領域，即起至6月17日期間開放投票。

民政局副局長許敏娟表示，其中一件「小公園聯合計畫」，是首次出現的大型提案，以往都是針對單一地點，但提案者馬爸爸有感於自家附近公園不少，遊具雷同缺乏特色，因此提案希望將6座鄰里公園進行整體規劃，打造不同主題、互相支援；馬爸爸提案兩次才成功，相當不屈不撓。

即起至6月17日期間開放投票，除了12區公所及戶政事務所可以投票，也在部分捷運站、活動中心、商場或宮廟設置固定投票地點，年滿16歲的台北市籍民眾，只要攜帶身分證到各投票點，掃描條碼後就可以直接投票；或者直接上台北市政府i-Voting網路投票網站，24小時皆可投票，還有機會抽中智慧型手機、賣場禮券等多項好禮。

台北市推動參與式預算，至今邁入第4年，據統計，各年度進入i-Voting程序的案件數，105年有66案、106年有76案、108年有49案；另外，108年首次加入「逕予執行」的類別，該年度共計42案，意即不用進入i-Voting程序，北市府就幫忙執行。

許敏娟解釋，照理所有案子應進入i-Voting程序，但避免讓民眾等太久，能即時回應民意，較簡單的案子就列為「逕予執行」，市府用現有預算執行；是否衍伸不公平疑慮？許說，逕予執行需要經過審議，也要提案人同意。

至於「逕予執行」案件類型，許敏娟表示，例如調整紅綠燈秒數等，雖然看起來間單，但是讓民眾困擾，強調「民眾小事，政府大事」，今年同樣有「逕予執行」案件，但目前仍在統計。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法