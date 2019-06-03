女網友搭客運被男子「腿貼腿」 PO文抱怨引生理論戰

2019-06-03 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前有名女網友在PTT女孩板發文，抱怨常在搭乘大眾交通工具時，看到腿張超開的男性，且就算接觸到他人也不改，質疑他們「是不會覺得貼到別人很噁心嗎」，對此有男網友反駁「腿不張開真的會夾蛋蛋」。

該女網友表示，過去曾在搭客運時，因為自己的行李很多，所以放置在兩腳中間，造成她無可避免地要跟隔壁「腿開開」的男乘客接觸，讓她超火大；女網友也直說：「是不會覺得貼到別人很噁心嗎？」、「還是腳稍微合起來一點生殖器會痛？」

該文發布後有男網友解釋，其實是因為雙腿緊閉時下體容易悶熱，且打開能避免夾到「蛋蛋」，所以才會有這類行為，但也引起一番男女論戰。

能體會原PO感受的女網友直批，「沒必要開到貼到別人吧，自私而已」、「有蛋蛋還是可以坐好偏要張那麼開 當你家嗎？」、「不在公共運輸怎麼開腿是你家的事，搭了公共運輸還只顧自己舒服而不尊重他人的使用權就是水準低落」。

而男網友則認為女性不懂這些生理差異，「就夾起來很不舒服啊」、「男生下面多一支加熱棒，要散熱，請多體諒一下」、「 確實夾緊的話會夾到蛋蛋，很不舒服，而且要用力才能維持。一般是儘量維持大腿平行向前，不要碰到旁邊的人這樣」。

不過也有網友打圓場，表示絕大多數男生還是會好好坐，不會貼別人，通常原PO遇到的男性都是他們個人問題。

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