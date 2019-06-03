改善鳳山至大寮省道 高雄工務段預計6/14完工

2019-06-03 13:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕省道台一線高雄鳳山至大寮區，每日上萬人車穿梭往來，公路總局高雄工務段今年斥資3580萬元，進行鳳山到大寮路面改善工程，全長大約4.7公里，近來因下雨斷斷續續施工，本週又適逢端午節連假，整體工程預計6月14日完工，這段期間請民眾改道。

省道台一線高雄鳳山至大寮兩區，為南高雄、通往屏東的主要交通要道，每日數以萬計人車經過，加上重車往來頻繁，造成路面損壞率高，經常為民眾詬病。

立委許智傑日前接獲民眾陳情，台一線鳳山至大寮區部分路面現況不佳，邀集公路總局第三區養護工程處與高雄工務段勘查損壞路面，爭取路平經費挹注，要求重視道路品質。

公路總局今年針對台一線高雄鳳山至大寮區，以前瞻計畫挹注工程經費3580萬元，進行鳳山到大寮區雙向路面改善工程，從建國路三段起往南到鳳屏一路路段，改善長度約4.778公里。

高雄工務段長張孟孔表示，近來因下雨斷斷續續施工，本週又適逢端午節連假不施工，整體工程預計6月14日完工，提供民眾平坦道路，以保障行車安全。

立委許智傑指出，路平計畫的工作重點，包括協調管線單位配合埋管或汰舊管線，進行人手孔蓋調降，全面刨鋪、以新料鋪築路面，提升鋪面抗疲勞性及變形能力，可大幅提高道路的承載力，延長使用年限等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法