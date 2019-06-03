「老公，你永遠在我心中！」口足畫家器捐 妻女淚崩辦展

2019-06-03 12:15

〔記者湯世名／彰化報導〕「老公，你永遠在我心中！」54歲的廖健一原是電鍍廠老闆，遭逢意外致終生須靠輪椅行動，一度將自己封閉9年，卻在參加繪畫班中重新找回失落的自己，以口咬著畫筆而成為「口足畫家」，他一直有著器官捐贈、辦畫展的心願與夢想，今年3月病重過世後順利進行器捐，透過捐贈肝、腎、眼角膜、腹內血管等遺愛人間，妻子廖麗靜與4個女兒還為他籌備畫展，並於今天揭幕，一圓他生前夢想，廖妻溫情的說：「他的一部分在別人身上好好活著，還在天上看著自己的畫展，一定很開心！」

26年前廖健一正計畫將事業版圖擴展至泰國，卻因機械壓傷導致頸椎損傷全身癱瘓，一度將自己封閉9年，直到彰化縣脊隨損傷重建協會開辦口足繪畫班，廖健一終於在繪畫班中重新找回失落的自己，以口咬著畫筆作畫過程雖艱辛許多，仍讓他有了新的動力與希望。

夫妻倆接觸慈濟後有機會認識器官捐贈，廖健一曾支持並說：「肉體器官燒掉了也沒用，有機會的話，幫助別人更有意義」。

今年3月廖健一因腦出血住進彰化基督教醫院治療，住院期間仍心繫辦理個人畫展事宜，不料病情急轉直下，其妻廖麗靜與4個女兒討論器捐並獲得同意，即向醫院提出捐贈意願。廖健一過世後隨即進行器官捐贈，透過捐贈肝、腎、眼角膜與腹內血管遺愛人間，幫助等候移植的病患重獲新生，還為他籌備畫展。

今天在彰基教研大樓藝文中心舉辦「一花一世界，愛的延續與超越」畫展，廖麗靜領著4個女兒出席，說到廖健一的奮鬥過程時不禁淚崩，廖麗靜說，接觸畫作讓她先生變得開朗，咬著畫筆一筆一筆勾勒出美麗的線條，畫出他眼中的美好，用畫筆超越身體的侷限，展現生命活力，即使他的時間停止在生命的終點，透過捐贈器官能超越生命的有限，「因為我知道他沒有走，他一直在別人的身上好好活著！」

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