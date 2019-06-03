生命教育獎》真的拚命！車禍重創腦部失右眼 他終完成高中學業

2019-06-03 11:39

〔記者佟振國／南投報導〕「我只剩1隻眼睛，我要比別人看得更用心！」南投縣埔里鎮國立暨大附中36歲進修部畢業生余俊霆，25歲那年發生重大車禍，頭部重創也失去右眼，在鬼門關前走一遭的他堅強面對，努力工作，3年前更重拾書本，雖然只剩左眼視力，但他從不以此為藉口，反而比別人更認真學業，今天他開心畢業，也獲頒本屆「生命教育獎」最高榮譽。

國立暨大附中今天舉行畢業典禮，往年最受矚目的「生命教育獎」，代表一個個不畏逆境、奮發向上的學子，今年的獎座則是頒給了進修部畢業生余俊霆。

暨大附中校長張正彥表示，36歲的余俊霆，開朗笑容背後卻歷經了人生重大磨難，國中2年級時父親過世，母親獨力撫養他與弟弟，因此高一即輟學打工協助家計，沒想到命運之神對他的考驗更加艱難，25歲那年他騎機車不慎自撞，頭部重創，當時被醫生宣判性命垂危，幸運的是他撐了過來，但也從此失去了1隻眼睛，右眼被迫摘除，一度無法接受這樣的自己，但在母親的鼓勵下走出身體殘缺的陰影，努力在香菇太空包場工作，樂觀面對人生。

只有國中學歷的俊霆，有感於自己專業知識的不足，3年前決定重拾書本，就讀暨大附中進修部，戴上義眼，看起來與一般人無異，但他知道只有左眼的視力，需要更加倍的努力，比別人看得更用心仔細，學業也名列前茅，進修部主任陳倩嫺特別稱讚俊霆的個性樂觀開朗，也常以自身遭遇鼓勵班上年輕同學，是十足的暖男。

余俊霆畢業後將赴彰化的米廠工作，希望賺更多的薪資，對母親多盡一分孝心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法