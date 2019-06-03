彰女學霸畢典獨拿3獎 讓她優越不是獎而是…

2019-06-03 11:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕走路有風！國立彰化女中今舉行畢業典禮，錄取國立台灣大學藥學系的越南籍新住民之女倪培雰，1人獨拿縣長獎、堅毅勵學獎、杏輝獎，3獎加持光環，讓她成為焦點人物，不過，可以讓她覺得有優越感，竟然不在於「金光閃閃」的大獎，而是因為她的媽媽很會做越南料理，同學羡慕她可以吃到媽媽親手做的越南菜。

彰女今年共594位畢業生，新住民第二代占了36人，已是台大準新鮮人的倪培雰，長相甜美、個性開朗，功課總是全校前3名，是天生學霸，因為勤學孝順，見媽媽接受乳癌化療的痛苦，希望將來研發新藥，讓她原本從自然組轉念社會組，為了唸藥學系再請老師加強其理化、生物，以校內優異成績，經由希望入學管道，錄取第1志願台大藥學系。

女學霸勤學和孝心的事蹟經媒體批露，國內老藥廠杏輝藥廠董事長李志文受其孝心感動，主動與校方聯絡，願意提供培雰上大學後每學期3萬元助學金、6年共36萬元，並且提供寒暑假到杏輝實習機會，提供食宿，並給予實習費用；同時，等培雰畢業後，若希望到杏輝工作，將優先錄取。

杏輝藥廠公關經理江瑞玲台上頒發杏輝獎給培雰，台下受訪指出，倪培雰同學求學的故事是社會一股正能量，足當同儕榜樣，董事長希望能讓倪同學感受社會溫暖，在無後顧之憂下專心學習，並且提供其實現研發新藥的參與機會。

1人畢典獨拿3獎，會不會感到開心與光榮？倪培雰反倒說，其實，會讓她產生優越感的，在於同學們愛吃越南菜，知道了她是越南籍新住民，媽媽會做越南菜，尤其炸越南春捲炸得香酥好吃，同學羡慕她隨時想吃就能吃到媽媽做的越南菜。

倪培雰跟姊姊的功課都好，都唸國立大學，但家境欠佳，爸爸是計程車司機、媽媽是工廠作業員，曾經為了扛家計1人兼3職，白天做到晚上，假日再兼職，媽媽罹癌化療時，也只短暫休息，化療結束又重返職場賺錢養家，培雰看在眼裡，書都靠自己讀，不花錢補習，也做校內工讀生，課業不藏私，樂於教同學。

同學說，培雰人熱心、謙虛、好相處，數學是其強項，會教同學數學，跟她在一起帶來正面能量。

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