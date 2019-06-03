退休後當選里長 她把藝術嵌入生活、社區牆面嵌入文化

2019-06-03 11:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區文化里長彭梅香熱愛藝術，多次舉辦個展，去年底選上里長後，著手改造淡水文化國小外約100米長的擋土牆，以文化國小校狗「小白襪」、當地盛開的雞蛋花、紫藤花等元素以燒陶呈現，妝點在新鋪的磚紅色文化石牆上，最後撒上金漆妝點，以專業創作烘托社區的文化氛圍。

56歲的彭梅香去年底首度當選里長，目前也在台灣師範大學美術系創作組碩士在職專班進修，求學時就讀台灣藝術大學美術系西畫組，學習油畫、雕刻和陶土多年。

彭梅香說，退休前在電子元件製造商教導移工舞蹈，工作之餘創作不輟，更喜歡服務，在文化國小擔任導護志工已經二十多年，常到校園為國中生進行品格教育，退休後在親友鼓勵下選里長，她也認為，要有好的藝術創作，就更必須深入了解人群。

彭梅香說，當上里長後，第一件想做的事情就是讓文化里的生活，自然流露文化的氣息，選中「阿給巷」旁、文化國小的外牆擋土牆，過年前從泥漿、素坯開始製作陶板，過程不假手他人，每天只睡兩到三個小時，經過兩個多月，終於完成七幅陶板，最後再嵌上文化石的牆面。

彭梅香說，礙於經費不足，接下來會繼續進行文化國小外牆擋土牆的改造，讓從生活細節做起，讓在地居民、遊客在古蹟林立的文化里感受到愛護文化與藝術的氛圍。

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