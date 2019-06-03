12座裝置藝術品隱身縣道197沿線秘境 吸引民眾探尋

2019-06-03 10:42

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣道197從6月起有12座戶外裝置藝術品進駐，在國內外10名環境藝術家的創作下，帶著民眾探尋池上、關山沿線村落秘境，6月1日展出後，每天都吸引民眾前往探尋、拍照，直呼原來縣道197這麼美。

水土保持局台東分局長王志輝表示，台東有台灣後花園之稱，卻少有人知道縣道197隱藏著許多秘境，因而首度策畫「漂鳥197─縱谷大地藝術季」，由10名環境藝術家駐村創作出12件大型戶外裝置藝術作品，設置在縣道197沿線，展期至10月13日。

台東縣民郭怡君表示，往返台東縱谷多走台9線，常忽略路小又蜿蜒的縣道197，為找到12件藝術品而漫遊197縣道，才發現原來這條縣道周邊如此美麗，藝術品設置的地點怎麼拍照都很美。

電光社區發展協會理事長潘寶瑩說，這個週末明顯感受到進出社區的陌生人增加，人多到都想號召社區居民擺攤賣東西，增加社區收入，在地小農「日出禾作」還為此推出打卡消費就送濾掛咖啡一包。

12件裝置藝術品有池上天堂路口，仙氣十足的「自然療癒」是台灣藝術家撒部‧噶照的作品，順著鞦韆的視野可遠眺翠綠稻浪、山巒盡收眼底；台灣藝術家任大賢在天主堂的作品「電光牛」，以電光村大片稻田的環境地貌，加上在地電光的傳說，以牛的型態表現人與自然的關係，透過燈光的營造讓白天與黑夜呈現不同的美，還有芬蘭藝術家Jaakko在池上水利公園的作品「RUNAWAY DROPLET 跑道上的水滴」，德國藝術家Jens設置在洗衣亭的作品「Temple of Laundry 洗滌的殿堂」。

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