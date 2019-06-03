漏網新聞！311大地震重災區 記者手寫正確資訊傳遞給災民

2019-06-03 09:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕當日本311大海嘯後，日本石卷市有一群新聞媒體人手寫新聞傳遞資訊給災民，臉書粉絲專頁「用鉛筆寫日劇」帶著讀者造訪石卷市新聞博物館，直擊當時手寫的石卷日日新聞社「壁新聞」，更訪問到常務取締役平井美智子，平井表示，假新聞會造成恐慌，重大災難時刻媒體更應該傳遞真實而正確的資訊。

「用鉛筆寫日劇」文中指出，2011年的東日本大地震後，石卷市是重災區之一，而石卷日日新聞社在2011年3月12日到17日之間，發行的6份手寫「壁新聞」，提供災民準確的資訊，穩定了民心，這是新聞人在最危急的時刻，做出最純粹的決定。

文中表示，而日劇《3.11那天，石卷市發生了什麼～6份報紙》，就是敘述石卷日日新聞社在2011年3月11日海嘯發生後，報導部課長平井美智子與同事們，在災後6日內一共發行了6份手寫報紙，張貼於石卷市內，在斷電、交通受阻的情況之下，為災民提供資訊。

用鉛筆寫日劇粉絲團今年5月直擊位在石卷市的新聞博物館（石巻ニューゼ），除了看到各式關於石卷日日新聞社的文史資料外，還有牆上的「壁新聞」，更直接詢問平井美智子本人相關問題，如今平井美智子已經是石卷日日新聞社的常務取締役。

文中指出，平井美智子表示，311發生當時，她正在石卷市役所採訪，地震發生後沒多久，水力電力全部中斷，接著海嘯就來了，沒有來得及回報社的她被困在市役所，經過幾個小時之後，她收到了第一封也是唯一一封電子郵件，是石卷日日新聞社社長近江弘一寄給她，想和她討論，此時此刻作為新聞人有什麼可以做的？大家陸續返回公司，發現所有的設備都無法使用，電力也中斷，於是很快就決定要以手寫的方式把新聞傳遞出去。

文中表示，每一天的「壁新聞」都有一個類似頭版新聞的大標題，不論是地震的震度與強度、救難物資與救難隊抵達，或是恢復部分供電，平井美智子說明，這些都是他們討論過後，覺得是當天應該傳遞給災民最重要的資訊，即便只有一句話，都能為災民提供安心感。

除此之外，「用鉛筆寫日劇」表示，當時每份報紙的左方都用紅筆寫了「正確な情報で行動を！」平井美智子說，媒體應該傳遞真實而正確的資訊，特別是在遭遇這種重大災難的時候，這點更重要，「不能傳遞錯誤的資訊，甚至假新聞影響人心、造成恐慌，這是不對的！」

文末指出，在離開之前，平井美智子說，很開心有台灣人能夠來到這裡，而且知道發生在石卷市的事情，同時不斷感謝台灣的民眾在311時對於東北的應援，不論是物質上或精神上。

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