打拚30年 「哈密瓜神」許凰誥熬出頭

2019-06-03 09:53

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕「一生只要專注一項工作，就會成為達人」！台南人許凰誥從28歲就返鄉種哈密瓜持續30年，吃苦25年，最近5年才有好收入，他每年都挑戰種不同品種的哈密瓜，被封為「瓜神」；3分地的溫室吊瓜，1年可生產逾2萬顆哈密瓜，瓜果都經農業試驗所檢驗無農藥殘留才採收，品質不輸日本哈密瓜，1顆可賣到400至500元好價錢，逢豐收時節，市府農業局長李朝塘代表市長黃偉哲到農場向他致意、讚揚他是台灣精緻農業代表。

品質不輸日本 每顆可賣400至500元

農業局長李朝塘表示，台南是哈密瓜的故鄉，農民種植哈密瓜（洋香瓜）的歷史是全台最早，目前台南種植面積有1500多公頃，每年產值近2萬噸、經濟產值近64億元，是台南重要的經濟水果之一，果農以隧道式種植居多，但許凰誥採用溫室吊瓜種植，1株只留1果，是精緻中的極品，值得推廣。

高職念美工科的許凰誥，20多歲時被父親召回南市安南區本淵里務農，那時農民盛行種植「蜜世界」品牌的哈密瓜，許也跟著投入種植，花很多心思跟安南農會前輩請益，但當時果農都採露天隧道式種植，品質不夠精緻。

許凰誥因為種哈密瓜技術得到肯定，農委會從全國果農裡挑出兩位、授與「草根大使」頭銜，於1993年前往日本與當地農民交流，許從日本學到1株1果的溫室吊瓜栽培技術。

許凰誥向李朝塘抱怨說，他雖學回種好瓜技術，但有近20年時間經營的非常辛苦，為了照顧瓜果，每天天還沒亮就出門，晚上7、8點才回家吃飯，但那時候每顆單價300到500元的無農藥殘留哈密瓜，尚不被多數消費者接受，因此每年收入僅夠全家糊口。

約在10年前，許凰誥種植溫室吊瓜的技術，獲得農委會台南農業改良場肯定，農改場利用許凰誥的溫室改良哈密瓜，從台南11號改良到14號。許透露，台南14號即將完成試種，14號瓜的風味將更勝日本瓜。

許凰誥不斷追求有特殊風味的哈密瓜，除了農改場種子外，有多家種子公司每年會提供日本種子讓他試種，他的農場已經種過上百種來自國外的品種，農場每年有9個月可以產出哈密瓜，每個月採收，分散夏天碰上颱風與冬天遇到寒流的風險，一年產出逾2萬顆瓜果，近5年來才逐漸有好的收入。

李朝塘說，許凰誥栽培哈密瓜技術，比擁有博士頭銜的農業專家還專業，堪稱農業博士博，是台南之寶，他對台灣農業的堅持，讓台灣農業技術留下一條命脈，計劃擇期公開表揚。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法