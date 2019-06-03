「手抓吃」客家菜！關西這家社區餐廳很特別

2019-06-03 08:38

［記者黃美珠／關西報導］吃客家菜不用筷子，用手抓！這樣特別的吃法，就在新竹縣關西鎮金山社區發展協會所扶持成立的社區餐廳「水岸馬武督」獨家推出！

金山社區最近以社區的名義，取得善心地主張新榮無償提供300多坪的土地，由該社區印尼籍外配賴麗梅、朱小彬共同掌廚，在羅馬公路32公里處成立社區餐廳「水岸馬武督」，提供帶有東南亞風味的客家料理，讓外配在家鄉就有就業機會，也平添當地社區1間特色餐廳幫助拚觀光。

縣議員羅仕琦日前就帶著太太蘇暎雅搶先捧場。他體驗後說，這個餐廳專門提供「東南亞式」的客家菜，最大的特色就是所有來客都要以東南亞手抓的方式用餐，味道則結合印尼、或越南口味，創造出不一樣香氣的客家料理，新鮮感十足。

金山社區發展協會理事長羅政宏說，偏鄉很多外配，他的社區也不例外。由於這一類的社區多半老的老、小的小，他為了讓這些鄉親能在自己社區內就近安居樂業，才會想要打造這個社區餐廳。

羅政宏說，他們原則上透過社區發展協會幫忙，免費提供餐廳用地和設備，給該社區2名印尼的外配賴麗梅、朱小彬初期以盈虧自負的方式共同經營，後續生意穩定有獲利以後再回饋10％盈餘給社區。

菜單則是大家集思廣益一起想的，主要是結合客家和印尼、越南的料理，強調「東南亞式」的客家菜，想要一新大家的味蕾外，也藉由直接用手抓用餐的方式，提供新的餐飲趣味。

由於很多人都知道東南亞民眾以手抓吃飯，但卻少有人真正體驗過，因此很多登門的客人乍看眼前一桌美食，起先都會有不知如何左右開攻的問號。

朱小彬的女兒蔡劍凌因此現場指導大家正確的用餐方式，先帶領來客餐前用檸檬水洗淨右手。

她

還教大家用餐時，先彎曲右手食指、中指、無名指、以及小指，使之形如湯匙的功能，「舀」起飯菜後，再利用右手拇指把「湯匙」上的飯菜推送入口中。

大家學會後覺得有趣而吃得不亦樂乎，間接也學到了異國不同的飲食禮節。

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