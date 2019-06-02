大鵬灣卡丁車賽新車安全飆 沒駕照小五生奪亞軍

2019-06-02 23:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣大鵬灣國際休閒特區因場地供予舉辦台灣燈會，各項賽事今年有延後情形，大鵬灣公司今天舉辦今年首站的「PIK大鵬灣出租車爭霸卡丁車賽」，吸引上百人到場，場面相當熱鬧，大鵬灣公司表示，卡丁車是賽車賽事入門，今年預計共舉辦3回合，今年首站參賽從小五到高中到成人都有，從學齡就開始培養安全競速概念。

PIK大鵬灣出租車爭霸卡丁車賽去年試辦，其中1名高中生平常無法練車，只能靠著電玩模擬而獲冠軍，今年雖然在眾多「練家子」參賽無綠複賽，但也突顯了卡丁車的入門性質，今天也有不少高中生來比賽，其中最年輕參賽者並奪冠的人是小五生詹哲也，還沒有駕照卻獲得A組亞軍，完全不畏與成人競技。

大鵬灣公司說，國際賽車系統都會由卡丁車開始培養競技技巧，在學齡就培養安全競技概念而舉辦卡丁車賽，去年試辦，今年改為3回合比賽，第2回合預計於九月辦理。

為提升刺激度，今年賽車在計時賽部分採新型270CC的卡丁車，時速最高達90公里，報名能獲得精美禮品，更能體驗飆風快感，歡迎大眾報名。賽場也出現不少奇特畫面，有高中生參賽者為準備考試在賽車場K書，詹哲也則是對賽車極有興趣，加上家人支持，常會抽空到大鵬灣練卡丁車，昨天他在65公斤以下的A組獲得亞軍，打敗不少成人。

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