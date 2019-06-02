這也太慢了！彰化成年禮未來信3年後才寄到

2019-06-02 23:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今在彰化孔廟舉辦成年禮活動，共200多位年滿18歲的學生參加，為鼓勵學生築夢、認真追夢，活動讓學生寫下對自己未來的期許，同時也讓家長寫下對孩子未來的祝福，各把期許卡和祝福卡投入1個堪稱骨董級的大型郵筒內，3年後的今天，郵局將寄達學生住家，成年禮罕見穿插郵局提供的未來郵件服務，相當特別。

電影「海角七號」跨越60年的未來情書是全劇精典，讓未來信掀起話題，今年，縣府民政處舉辦成年禮，跳脫傳統窠臼、發揮創意，活動不僅邀請明道大學3位外籍生分享自己國家的成年禮文化，更透過彰化郵局提供未來郵件服務，穿插未來信儀式。

投遞未來信之前，先循古禮舉行迎神祭孔儀式，並致贈成年禮證書，學生們各自在期許卡寫下願望，有人想出國唸書，也有想找到好工作，更有人希望3年後再跟麻吉續同窗緣。

學生說，成年禮給人感覺就是要一板一眼，沒想到還會安排這麼吸引人的流程，來到現場有種看電視時空越穿劇的新奇感。

3位明道大學交換生高橋風音、大城麻奈未、諏訪珠水，穿著日本和服出席這場盛會，她們有的人有參加過日本的成年禮，有的人是人生第1次在台灣參加成年禮，她們說，日本成年禮與台灣成年禮最大的不同在於年齡，日本是20歲、台灣年輕2歲18歲就能參加，而且日本是每年1月的第2個禮拜天舉辦成年禮，女生穿傳統服裝，男生會穿和服或西裝。

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