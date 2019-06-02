連續11年！大里仁化、仁德上百志工包萬粽送弱勢

2019-06-02 22:57

〔記者陳建志／台中報導〕端午節將至，大里區仁化、仁德里辦公處，連續11年舉辦端午萬粽愛心表情意活動，昨天開始動員上百位志工，包了1萬3千多顆粽子，除分送給800多戶的弱勢邊緣戶，今天還讓社區民眾「解粽解結」，吸引上千位民眾到場參加。

大里仁化里長陳宗興表示，為了關心仁化、仁德和金城里的弱勢邊緣戶，已經連續11年舉辦萬粽愛心表情意活動，今年在善心企業贊助下，從昨天開始動員上百位志工幫忙綁了1萬3千多顆粽子，今天現場除發放粽子給800多戶弱勢戶，也讓社區民眾自己「解粽解結」，希望將厄運、心結都解開，還安排穿針引線、踩氣球等遊戲，讓民眾提前過端午。

已連續11年擔任主廚的陳素娥說，第1年參加時才剛滿60歲，今年已經71歲了，今年共準備10石的白米、40斤的香菇、500斤的豬肉、12箱的菜脯等配料，從昨天早上開始就分頭洗粽葉、炒餡料、包粽子，因年紀變大感覺比過去累，但可以幫助需要的人覺得很有意義。

另一位王美華也說，當初因剛好有時間，加上覺得活動很有意義參與綁粽子，一綁已經是連續第9年了，很開心能奉獻小小的心力。

今天包括大里區長鄭正忠、立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、林德宇、蘇柏興等人都到場參與，提前跟大家過端午節。

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