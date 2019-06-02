黑客松技職盃全國賽 北技大「顆顆顆」隊一舉抱走兩獎項

2019-06-02 23:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2019永續城鄉黑客松技職盃全國大賽」歷經2天、27小時不間斷腦力激盪，晉級全國決賽的75支隊伍今天傍晚終於一決勝負，最後由台北科技大學互動設計系的「顆顆顆」團隊一舉抱走評審團大獎20萬元和最佳人氣獎。

黑客松技職盃比賽精神為動手嘗試、不怕失敗和開放分享，初賽5月初在全國北、中、南區同步開打，從20校、131支隊伍選出18校、75隊晉級全國決賽，由於大賽題目未事先公布，昨天活動在高雄科技大學開幕，才由教育部技職司長楊玉惠現場抽題，題目為「全球極端氣候常造成災害，針對偏鄉或開發度較低的地區，如何妥善運用當地建材，營建可以承受災害，或受災後可以快速復原且可永續的建築？」來自全國技職校院217名選手挑戰27小時不間斷腦力激盪，在有限機具、材料和時間下，展現實作力。

比賽結果在今天下午6點公布揭曉，由台北科技大學互動設計系3年級同學傅筠、施宇唐、李丹丰所組成的「顆顆顆」團隊，抱走評審團大獎20萬元獎金和最佳人氣獎；另「最佳技術獎」為能量永恆隊、「最佳創意獎」黑松莎士隊、「最佳設計獎」林霈達嗑黑松隊、「最佳創造價值獎」探及無限新創團隊、「最佳簡報獎」欉欉的禹小藍的終杰者夥伴。

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