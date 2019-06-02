北市周末展開淨溪活動 巡守隊攜市民守護水環境

2019-06-02 17:22

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環保局本周末與水環境巡守志工合作，分別在淡水河大稻埕碼頭及景美溪辦理2場淨溪活動，由10支水環境巡守隊帶領參與民眾沿河岸清理垃圾，守護台北的河川環境。

這次的活動共有明興里、木柵高工、環保星勢力、跑馬、河川趴趴走、指南國小、久如、錫口水、大稻埕、敦煌水環境巡守隊等10支環境巡守隊、共計有110位市民參與。淨溪清理範圍為淡水河（大稻埕碼頭-敦煌碼頭）約2公里、景美溪約2.5公里，巡守隊在大稻埕淨溪清理垃圾共計208公斤（含資源回收物152公斤）、景美溪河岸撿拾垃圾則有51.6公斤（其中資源回收物5.6公斤）。

木柵高工水環境巡守隊是北市最早成立的學生隊伍，守護景美溪已達10餘年，師生們會利用社團時間到景美溪撿拾垃圾、掃街、淨山、清除廢棄物與簡易水質檢測。木柵高工老師蔡麟傑說，這次共有11名學生參加活動，淨溪活動除了給學生們一個可以展現自己的舞台，學生也能學習到不同於課業外的成長，也有人透過活動在人際關係上獲得成長。

木柵高工學務主任段富表示，木柵高工過去認養了景美溪的中段，因此平常就會找學員一起清理環境，也曾帶學生到汙水處理廠參觀，讓學生更了解水資源的知識，如果以後有學生想從事環境衛生相關工作，這方面的知識也會有幫助。

環保星勢力隊長李明峯表示，這次參與活動的民眾包括高中生、大學生與社會人士，現場最小的志工只有國二，他們期盼未來有更多青年可以去親近大自然，「關懷地球，從心開始；保護自然，從小做起」。巡守隊也透過比手畫腳等活動教導民眾相關知識，讓大家把水環境知識從「知道變成做到」，共護水環境。

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