醫病》兒童頭痛！大人好頭痛！兒科醫師提供初判評估

2019-06-02 17:24

〔記者王俊忠／台南報導〕頭痛不分年齡，小孩有時候頭痛起來讓父母慌了手腳、更是「頭痛」！奇美醫院兒科主治醫師賴明琪指出，兒童偏頭痛臨床表現與大人不盡相同，許多影像檢查（如電腦斷層）對尚未發育完成的兒童大腦有傷害性，她提供一些兒童頭痛徵兆給家長留意評估。

賴明琪表示，兒童偏頭痛常從6、7歲開始，青春期之前發生情形常是男多於女；青春期後反倒是女多於男，如是陣發性的一陣一陣、時好時壞，應屬於偏頭痛，輕微的話，可以休息、睡一覺即可好轉。但如有嚴重頭痛症狀，就要吃急性止痛藥。

賴明琪說，如頭痛情形，1個月痛上15天以上，其中有8天是偏頭痛，這就不能只吃止痛藥，還要加上預防性的藥；假如頭痛情形變得頻繁且時間拉長，吃止痛藥效果也不好，就要做影像學檢查。此外，還有1種急性頭痛是生病、發燒或是腦膜炎引起，家長要特別留意。

奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘也說，一般慢性偏頭痛原因常不明，有可能與壓力大、抽菸、喝酒、睡眠不足、女性月經來或吃柑橘類、加工肉品、巧克力、起士等食物有關，過去兩年都以肉毒桿菌注射治療偏頭痛為主，肉毒桿菌要每3個月打1次、1次打31針（等於針扎痛31次）。

楊浚銘說，有研究指慢性偏頭痛患者體內血液的CGRP濃度較高，美國已發展出注射新藥、可降低CGRP濃度，美國FDA已核准3種CGRP新藥；台灣目前還在臨床試驗階段，但試驗情形良好，大幅降低患者頭痛感與發作次數，有患者反應甚至都不痛了，這CGRP新藥1個月施打1次，最快在今年底、最慢在明年可望獲得國內衛福部核准上市，初期應需自費施打。

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