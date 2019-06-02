台中市議長張清照現學現賣來包粽

2019-06-02 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議長張清照，也是清水生活美學協會理事長，今天下午在清水服務處，舉辦「親子包粽子慶端午」活動，張清照也現學現賣，包了兩顆粽子，與民眾同樂，現場氣氛熱鬧溫馨。

清水生活美學協會今天舉辦「親子包粽子慶端午」活動，議長張清照也在志工教導下，現學現賣包粽子，他笑說：「粽子好吃，但不好包」，但每年端午到來，總要露兩手。

現場共準備了1200顆粽子材料，吸引200組親子報名包粽， 還有人一家子7人全來挑戰，年紀最小的唸高一，從沒包過粽子，所以跟著媽媽來體驗，感覺很有趣。

清水國小一名男老師則帶著家族9人前來體驗，他說，平時自己在家會煮飯，但從來沒有包過粽子，感謝張議長舉辦這項活動，他特別帶著就讀國小的3名小孩來親自體驗這項傳統文化。

清水生活美學協會志工人員表示，包粽採用一大一小兩張粽葉，小葉放上面，在三分之二處折起來交叉成漏斗狀，尾端折起來，放入一湯匙糯米，再加入香菇、肉塊、蛋黃等餡料，再放入兩湯匙糯米填滿，用左手按住粽子兩邊固定外型，右手將葉子覆蓋起來，將多出的葉子左折或右折，再用繩子繞綁即大功告成，包好的粽子，開水滾後煮40分鐘後即可食用 。

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