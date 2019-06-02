全盲小5生 立志當音樂家還想成為第1位上太空的視障生

2019-06-02 13:48

［記者劉婉君／台南報導］不願受身體的障礙侷限，台南市大灣國小5年級蘇漴瑋樂觀、積極，不只立志成為音樂家，用音樂帶給他人正向的力量，還想成為第1位登上太空冒險的視障生，探究太空祕密。

大灣國小蘇漴瑋出生10個月時就被診斷出雙眼視網膜剝離，僅能透過光點辨視白天或黑夜，但他不認為自己和別人不一樣，什麼事情都想學，曾獲得台南市身心障礙國民運動會跳遠第1名、100公尺第2名、全國視障生點字比賽第1名、特教生才藝比賽第1名、台南市語文競賽國語演說預賽第1名等，也常參加公益活動，關懷弱勢。

蘇漴瑋從小愛看書，因而接觸到介紹音樂家的書，也愛上音樂，，尤其喜愛鋼琴的聲音，即使背譜很辛苦，他也甘之如飴，遇到樂譜頁數較多的曲子，雖然也曾想放棄，但他想起最喜歡的一句話「就算再高的牆，只要努力也可以推倒。」就會振作起精神繼續向前進。

他說，最欣賞的音樂家是莫札特，未來也希望自己的音樂可以帶給其他人正向的力量，另外他也希望可以成為第1位到太空冒險的視障生，很想要去探索未被發掘的太空祕密。

蘇漴瑋在逆境中向上的精神，今年獲得全國總統教育獎肯定，今天也在媽媽的陪同下，接受台南市政府的表揚。他說，希望自己的故事可以鼓勵其他人，努力向上，不要怕困難。

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