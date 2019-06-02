高雄登革熱爆發群聚疫情 4天7例第4型病例

2019-06-02 13:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區鼎金里爆發登革熱群聚疫情，該里天祥一路某巷子周邊100公尺，短短4天內連續出現7例登革熱第4型確定病例，7名病患均住院防蚊隔離，衛生局研判未來2、3週內仍可能出現同波感染，正高度警覺密切監控疫情。

高雄市上個月29日發布三民區鼎金里出現全國第2例本土登革熱確定病例，今上午一連發布鼎金里新增6例本土確定病例，合計7例，4男3女，其發病日分別5月27日到30日，5月29日到6月1日陸續通報、確診。

衛生局表示，新增7例登革熱第4型確定病例，經疫調發現大部分居住在鼎金里天祥路某巷子周邊100公尺內，另一例居住在鼎西里，但其活動地點也在鼎金里天祥路該巷子一帶。

衛生局說，7名病例檢驗結果均確認為PCR陽性、血清病毒型別第4型，第一時間全安排住院防蚊隔離，同住接觸者目前暫無疑似症狀，經疫調其中4位具有金獅湖市場的共同活動史，研判有極高的地緣關係，且個案血清型別均為第4型病毒（經疾管署證實為2019年第4型登革熱印尼株），確認為本土登革熱社區群聚事件，屬同一波感染。

防疫團隊對病患居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢105人，其中99人排除、1人檢驗確診登革熱第4型感染、5人需再二次採檢。

防疫團隊勘查確診個案居住及活動地之現地環境狀況不良，民眾收集瓶罐、堆置雜物雨後積水孳生病媒蚊，使得社區病媒蚊密度竄升。

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