一萬顆肉粽 關懷斗六弱勢家庭

2019-06-02 13:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市榴中、榴南、榴北3社區今天早上舉辦「粽香傳情．關懷弱勢傳愛心歡樂慶端午」活動，社區志工共包了1萬顆肉粽，其中8千顆直接送給社區獨居及弱勢家庭，2千顆於石榴國小慶祝端午節活動中分送參與活動的弱勢民眾，參與人數超過500人。

立委劉建國表示，透過包粽送愛心活動，不僅可強化社區凝聚力，發揚關懷鄰里、重視公益的精神，也能增進各里志工團體間的交流，他在社區的請託下，向台電等單位爭取敦親睦鄰經費，舉辦這場慶祝端午活動，社區志工共包出1萬顆粽子，大部分直接分送給石榴班地區內的清寒家庭及獨居老人，讓弱勢家庭在端午節也能感受社會的溫暖，提前享用傳統肉粽好滋味。

榴中社區理事長楊保中表示，活動現場除了安排街頭藝人表演，提供美味粽子讓參與民眾享用外，也舉辦小朋友「立蛋」遊戲，為了讓立蛋能更有趣味，小朋友可幫雞蛋外殼彩繪圖案，吸引不少親子同樂，更能讓大小朋友一同感受端午佳節氣氛，帶來整年的好運。

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