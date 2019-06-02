捷報！4月國際觀光客來台首度破百萬

2019-06-02 13:22

預估今年度來台國際旅客可望破1200萬大關

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國際觀光客來台市場傳捷報！

據交通部觀光局統計，今年4月來台國際觀光客達110.1萬人次，較去年同期成長24.72%。學者分析，在日本黃金週加持及中國減緩限縮來台旅遊力道下，包括中國、日韓等市場都有所成長，創下歷年4月來台人次最高、4月來台首度破百萬人次，以及單月成長人次最多等3項紀錄，預估今年度來台國際旅客人次可望敲破1200萬大關。

最新統計指出，4月份國際觀光客來台飆破百萬人次，達到歷年同期新高，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、美國、加拿大、德國、荷蘭、澳大利亞等市場均創下歷年4月最高點。菲律賓4萬9894人次則是歷年單月最高。

若以成長人次來看，中國市場4月來台增加7萬9605人最多，其次是香港增加6萬770人、日本增加3萬9226人、韓國增加1萬3659人、泰國增加8162人、菲律賓增加5043人。成長率則以俄羅斯最高達74%、大洋洲（澳大利亞）居次58.74%。而今年首季都表現平平的港澳市場，4月份來台人數衝高到18萬3353人次，成長幅度高達49.57%，是亞洲來台市場表現最佳。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，近期明顯感受中國對台限縮旅遊力道減小，中客來台又開始升溫，日本市場則受惠於4月27日開始為期10天的黃金週假期，來台人數成長，同時間台灣人到日本旅遊則減少15.92％。

至於香港、菲律賓成長原因，黃正聰說，去年復活節假期落在3月，今年則落在4月，所以香港及菲律賓旅客今年3月來台灣人數減少，但4月來台人數卻增加。

黃正聰分析，整體來看，今年1到4月來台國際旅客已有400萬4804人次，比去年成長10.64%，主要是中國、日韓、港澳旅客持續成長，加上中美貿易戰、台幣貶值、日圓升值等因素，預計今年度來台旅客可望突破1200萬人次。

去年來台國際觀光客達1106萬6707人次，成長3.05%，也讓台灣連續4年坐穩千萬觀光大國。

另外，以往國人出國成長幅度都高過於來台旅客，但今年4月份國人出國人次為141萬5406，比去年同期減少5.91%；今年前4月國人出國僅增加2.75%，低於外國旅客來台成長率，是少見的現象。#

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