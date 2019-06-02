中科路橋樑施工 台74線中清地下道6/3至6/6夜間封閉車道

2019-06-02 13:18

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善台中市環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題，市府規劃「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，目前正辦理中清地下道鋼樑防護底板施工作業。建設局表示，配合工程進行，中清地下道西向車道將於6月3日、4日夜間封閉；東向車道則於6月5日、6日夜間封閉，封閉時間為夜間11時至隔日上午6時，提醒民眾在中清路匝道出口提前改道。

建設局表示，水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程預計今年11月底完工，完工後將可改善受到國道1號、環中路及筏子溪阻隔的交通瓶頸路段，更可分散市中心往返清水、龍井、沙鹿、大雅等地區的車流，並連結中科與水湳智慧城，是相當重要的幹道。

建設局指出，該工程目前進行跨越台74線中清地下道鋼樑防護底板施工作業，配合工程進行，台74線往中清路口匝道間（13k+380至13k+580路段）西向車道將於6月3日、4日夜間封閉；東向車道則於6月5日、6日夜間封閉，封閉時間為夜間11時至隔日上午6時。

建設局表示，西行往彰化方向車輛，過崇德路匝道後，須於中清路匝道下（往中清路），行駛環中路平面道路，過中科路口後，再上台74線匝道。東行往潭子方向車輛，過西屯路匝道後，須於中清路匝道下匝道（往凱旋路、中清路），行駛環中路平面道路，過中清路口後，再上台74線匝道。

建設局也提醒駕駛人，施工期間多留意台74線沿線資訊電子看板所公告的施工交通管制訊息。

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