新北美力嘉年華今登場 68種藝術課程免費玩

2019-06-02 12:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北藝術教育活動「新北市美力嘉年華」今天在新北市民廣場舉辦，集結新北各級學校、社區大學等規劃68個動靜態攤位及行動美術館，邀民眾捏陶、參觀行動美術館、人體彩繪、編髮、速寫等多元藝術體驗。

新北市政府教育局表示，現場闖關完成就有機會抽iPad、腳踏車等大獎，至現場「愛美麗星球立牌」拍照打卡，還可兌換限量「愛美麗口、眼罩組」。

新北市長侯友宜表示，「美力嘉年華」讓藝術課程跨出學校，將美感教育擴及所有民眾，更預告與朱銘美術館合作「人間系列—科學家」，6月6日將在市民廣場展出，公私合作打造「美力」城市。

活動規劃「愛看星球區」，由教育局與廣達文教基金會打造「Niki的心靈城堡」行動美術館，由小學生擔任解說員，導覽民眾認識Niki誇張造型與繽紛色彩下展現的創作力與生命力，看展後還能體驗射擊藝術、書寫Niki風格明信片與扭蛋活動。

此外，「動物星球普普風」行動美術館，則是集結新北市參加全國美展的19件優秀作品，為藝才美術班師生的創意；「愛美星球區」則結合技職教育，由技職學生現場人體彩繪、簡易編髮與人物速寫；「愛玩星球區」、「愛現星球區」規劃多元豐富的DIY手作與藝術體驗活動；「愛秀星球區」則有優秀音樂舞蹈學生團隊現場演出。

教育局表示，今年新北市美力活動主題為「愛美麗的藝想世界」，規劃6月系列活動，包含音樂會、藝文場館免費市民日、美力嘉年華及多元體驗活動，6月6日至7月11日將在市民廣場展出朱銘「人間系列─科學家」雕塑展，活動資訊可至臉書「新北市美力活動」粉絲團查詢。

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