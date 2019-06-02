歷經15年 台中捷運綠線這幾站終於陸續掛上站名

2019-06-02 10:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線在2004年底獲行政院核定優先路線，並列入「愛台12項建設計畫」。目前包括文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站等多處站體工程陸續掛上站名牌，在網路上引起討論。台中市政府捷運工程處表示，捷運路線整體工程進度已達85.53％，只要站體外部裝修完成，就會掛上站名牌。

台中捷運綠線全長約16.71公里，共設18站，預計明年底全線通車。其中，北屯總站、九張犁站、水安站、文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站、九德站近期陸續拆掉施工鷹架，並掛上站名牌，民眾經過即可看到車站樣貌，還有大眾運輸迷沿線拍下各站站名。

網友發現，捷運綠線站名牌上的大慶英文為「DAQING」，和大慶街的路名牌「DACHING」不同，文心森林公園站的文心為「WUNSIN」，也和文心路名牌的「 WENXIN」不同。

另有網友指出，站名牌上沒有照明，晚上恐怕不易辨識。也有民眾質疑，明年底才要全線通車，現在就掛牌，屆時會不會已經髒污？

捷運工程處長黃國書表示，除了聯合開發的車站，其他車站站體工程已從內部裝修進入到外部裝修，只要外部裝修完成，就會掛上站名牌，因各站進度不一，所以會逐步掛牌。

至於拼音問題，黃國書表示，國內常用的拼音方式有漢語拼音及通用拼音，早期採用漢語拼音，現在路名牌則使用通用拼音，兩者在教育部網站上都可查到，而大慶站名的英文拼音是配合台鐵大慶站，文心森林公園站則是配合文心森林公園的拼音方式。

黃國書也表示，站體工程尚未全部完工，未來站名牌會有照明，掛牌後，也會做好維護工作，保持站名牌的清潔。

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