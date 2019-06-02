夏月電價電費變貴 台電專家教省電妙招

2019-06-02 10:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣開始變熱，電費相對變貴，台電從6月1日起啟動為期4夏月電價計費制度，電價依照使用度數級距調漲計算，度數用越多費用越高，台電彰化區營業處提醒民眾想要節省荷包，節約用電才是王道。

每年6月1日到9月30日是夏月用電高峰期，在這4個月期間，台電分6個級距計算電價，只有級距120度以下用戶沒有調漲，用電在121度到330度間，每度從2.1元調漲為2.38元，331度到500度從2.89元調漲為3.52元，501度到700度從3.94元調漲為4.8元，701度到1000度從4.6元調漲為5.66元，1001度以上從5.03元調漲為6.41元，漲幅最兇，達27%。

是不是因為調高電價才導致電費貴？台電彰化區營業處指出，其實，夏天電費增加主因是用電量增加，依照往年數據資料分析，平均夏月用電量約比非夏月多4成，也就是說，如果電費增加400元，其中300元就是用電增加，100元才是受夏月電價調高所致。

彰化區營業處舉例說明，去年家庭夏月平均月用電量約408度，用電量較非夏月平均增加117度，電費則增加415元，其中307元、逾7成電費增加來自用電量提高，用電量提高與空調使用量大最有關係，天氣炎熱民眾吹冷氣時間拉長、家裡的冷氣機幾乎全面啟動。

如何減少用電？彰化區營業處鼓勵民眾上網登錄參加台電節電獎勵活動，當期電費較去年同期減少1度，最少就能賺到84元獎勵金，以1年共6期電費單，每期賺84元6期下來共可賺504元，長期會省下不少荷包。

台電調查，夏月空調占家庭用電總用電量約43%，想要減少冷氣用電量激增，彰化區營業處建議民眾調高冷氣機溫度，配合循環扇或電風扇維持室內溫度，拉起窗簾降低室內因日曬造成溫度提高，從小細節下手減少冷氣耗電量。

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