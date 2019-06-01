桃市府改造博愛商圈 找回桃園西門町風采

2019-06-01 23:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園景福宮俗稱大廟是桃園區最繁榮地方，大廟後的博愛商圈更有桃園西門町之稱，只是隨著市區移轉，博愛商圈的榮景不再，市府為振興商圈，在商圈自治組織策畫下，今天舉行「古城區導覽創新場域開幕啟用典禮」，市長鄭文燦出席時活動時也允諾，市府會持續更新周邊建設，帶動博愛商圈的再造與魅力。

鄭文燦致詞時指出，桃市博愛特區文創商業發展協會以「古城區創生記－逗陣好生意」計畫申請經發局振興商圈商機補助計畫，獲得45萬元補助，由博愛路上的大爵商務飯店提供場域空間作為博愛商圈的導覽資訊站，並以文創、農創與原創的方式發展商圈特色，不僅找回過去的商圈文化，也提供在地小農與文創業者進駐商圈的機會，相當用心。

鄭文燦說，市府在博愛商圈周邊也投入大量的建設，包括桃園警察局日式宿舍群歷史建築修復，打造出「桃園77藝文町」，舊桃園分局廳舍修繕改建為「新住民文化會館」，目前也在辦理「大廟口派出所」修復計畫，將變成舊城區的導覽中心，保留桃園的歷史記憶，期望帶動博愛商圈的再造與魅力。

鄭文燦表示，博愛街有很多百年老店，未來將搭配新明街咖啡店、中正路珠寶店、復興路婚紗攝影店等，讓舊商圈展現出老文化的魅力，市府也支持博愛商圈自主推動的「老街區好生意－逗陣好生意」計畫，結合博愛商圈的歷史、商品與文創活動，提高商圈價值，展現博愛商圈在地方文化傳承與商業創生的決心。

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