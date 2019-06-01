台南稻農繳售公糧意願高 糧商要小心了

2019-06-01 23:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區一期稻作下週進入大收割期，目前民營糧商和基層農會收購稻穀100台斤濕穀價格在880元到900元間，因稻價行情低於公糧收購價格954元，且由於今年台南公糧收購數量首度提高到每公頃8200公斤，稻農繳售公糧的意願提高，糧商和農會要小心了。

農糧署南區分署長姚志旺今天說，公糧收購不僅穩定市場稻價，並預期可拉抬市場稻價超過900元。

因農民可選擇繳售公糧或申請一期稻作直接給付（1公頃13500元）後賣稻穀「二擇一」，如果農民願意繳售給公糧，經營自營糧的糧商、農會在契作戶外，收購一般稻穀的價格就有壓力。

台南市一期稻作種植面積約1萬4000公頃，後壁、新營、白河、東山、柳營、下營和六甲等稻米產區已開始割稻，但受到穗稻熱病影響，不少稻穀變成「空包彈」，導致稻穀減產1到2成間，今年一分地稻穀（濕穀）產量約在1500、1600台斤，低於往年平均產量1800台斤。

一期稻作下週進入盛收期，農民說，目前稻價偏低，在公糧保證價格、收購數量較好的情形下，農民自然有較高意願繳交公糧。

不過，基層農會和糧商靠以前長期合作關係，也能持續收購稻穀，但為穩定存糧，農民看好稻價往上升。

公糧收購分計畫收購（收購價1公斤26元）、輔導收購（1公斤23元）、餘糧收購（1公斤21.6元）三級，餘糧收購價就相當於100台斤濕穀956元，今年台南地區公糧收購數量從每公頃6200公斤首次提高到8200公斤（主要是餘糧收購部分增加2千公斤），農民如選擇繳售公糧幾乎可以「吃到飽」。

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