媽祖變時尚了！天后藝術節 衛武營登場

2019-06-01 23:26

〔記者張忠義／高雄報導〕為了推廣媽祖文化，也鼓勵年輕人多了解廟宇、宗教文化，由高雄五甲龍成宮、社團法人高雄市身心障礙者技能發展協會、立法委員許智傑服務處主辦的「天后藝術節」今天起一連兩天在高雄市衛武營都會公園舉行，節目內容多彩多姿，包括請來職業模特兒進行「名模時尚大秀」，也舉辦小朋友擲筊送玩具、時尚設計展、身心障礙藝術品展示等，為假日港都增添藝文氣息。主辦單位盼推行台灣媽祖文化，體現文創的創新與實現。

這項活動最特別的是運用傳統廟宇與時尚時代，做「反差」結合概念，邀請全國各大專院校流行時尚設計科系進行 「配飾裝置藝術競賽」，並聘用職業模特兒進行一場亮麗的名模時尚大秀，創造出與傳統完全對比型態之「衝突的美」。現場還安排戰鼓團、SO FUN樂團演唱、古裝舞表演、印地安樂團演奏、偶藝大觀園、媽祖也瘋狂-歌中劇、藝人演唱、等眾多項目之演出，讓大小朋友一起同樂歡度假期。

大專院校流行時尚設計科系運用傳統廟宇與時尚時代，做「反差」結合概念，創造出「現代媽祖」時尚大秀。（記者張忠義攝）

各大專院校流行時尚設計科系進行 「配飾裝置藝術競賽」，並聘用職業模特兒進行一場亮麗的名模時尚大秀，創造出與傳統完全對比型態之「衝突的美」。（記者張忠義攝）

主辦單位盼推行台灣媽祖文化，體現文創的創新與實現。（記者張忠義攝）

「配飾裝置藝術競賽」，創造出與傳統完全對比型態之「衝突的美」。（記者張忠義攝）

流行時尚設計科系運用傳統廟宇與時尚時代，做「反差」結合概念，創造出「現代媽祖」時尚大秀，也展現衝突之美。（記者張忠義攝）

天后藝術節今天起一連兩天在高雄市衛武營都會公園舉行，節目內容多彩多姿。（記者張忠義攝）

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