創業歷程當傳承 中山大學EMBA企業家出書當畢業獻禮

2019-06-01 21:06

〔記者張忠義／高雄報導〕國立中山大學EMBA邁入第22周年，今天舉行畢業典禮，畢業班E20級的10位企業家，將個人勇敢突破逆境的歷程與智慧，與知識流出版社合作，將一本近期即將出版的樣書《突破逆境，翻轉人生：10位成功挑戰逆境的實踐家》獻給學校，不僅作為畢業感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去三年EMBA校友已陸續出版「傳承‧承傳」、「平凡的力量」與「築夢的堅持」三本書，今年的10位創業家畢業生也是維持傳統，希望能讓更多人了解他們的辛苦創業過程。

這十位創業家包括：卓肯雲端科技總經理楊世豐、巨力搬家貨運總經理許吉任、葳林旅行社董事長何睿杰、文心育樂休閒葉曉元、凡事康流體科技賴炎村、資承實業總經理陳柏仰、景發鋁業董事長嚴廣春、卡登實業總經理張育晟、安東尼歐法式餐廳總經理陳介宇、久大聯合診所院長施永雄等。

作者之一、E20班代施永雄表示，《突破逆境，翻轉人生》反映出本書作者艱苦創業的心路歷程，強調「無畏逆境，樹立必勝的信念，才是成功的秘訣」，因為心態決定成功，要想征服世界，首先征服自己。

施永雄說，在逆境中邁向成功，必須靠創新，才能翻轉人生，超越競爭對手。如同蘋果電腦執行長賈柏斯在史丹佛大學畢業典禮的演講中所強調：「不論現在是否處於逆境，只有盡力做好目前的工作，才能成就未來」。

中山大學EMBA執行長徐士傑指出，中山大學EMBA在英國《金融時報》公布的2017年全球百大EMBA排行榜，名列第69名，不僅是台灣第一，也是唯一。其中，中山大學與上海同濟大學合辦的CSEMBA班，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

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