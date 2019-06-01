高雄大樹鳳梨荔枝活動連開 陳其邁專程南下促銷

2019-06-01 21:38

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄大樹區農產品鳳荔季真是熱鬧，鳳荔慶典在姑山倉庫熱鬧登場，荔刻旺藝夏活動，今年則移師佛陀紀念館問道堂前停車場舉辦，行政院陳其邁副院長還特別南下大樹來促銷，親自贈送冰棒讓大家人手1支，更手持超大樹農會用大樹的金鑽鳳梨與玉荷包做的1公尺巨無霸大冰棒與高雄的民眾舉冰棒齊聚，一起慶賀鳳荔慶典。

大樹區農會總幹事張清榮表示，雖然今年玉荷包產量約莫剩不到去年的2成，但大樹農產業仍齊聚一堂，為了不讓來大樹的遊客空手而回，明天的鳳荔產業活動「呷冰總動員」，要讓大家參加一場不一樣氣氛的玉荷包與鳳梨的香甜慶典。

今天最嗨的氣氛就是行政院陳其邁副院長抽出的第一彩幸運民眾獨得價值5888元購物金，當場大開買瘋，甚麼都買，好吃的厲害的通通都帶回家。

大樹農會姑山倉庫指出，該活動2天的禮品、紅包購物金至少準備1200百份，舞台還有3次的購物紅包提貨禮金的抽獎，2天下午3時15分都會抽出5888元、2000元及1000元提貨購物禮金。

『108年高雄鳳荔季─荔刻旺藝夏』活動，結合佛光山寺，在佛陀紀念館有青花瓷、陶瓷、油畫、藝文美術展覽活動，讓各地遠道而來的觀光客也能共同熱鬧參與鳳荔季，還可欣賞大樹的古蹟景點之美。

農特產品展售區，讓民眾可品嚐到在地最新鮮的金鑽鳳梨與玉荷包農產品，還有與親子互動的手作DIY體驗區也場場爆滿，今年特別規劃50元銅板價，悠遊大樹輕旅行報名也是非常熱絡，會場攤商所賣鳳梨與受暖冬影響今年產量不多的玉荷包機乎快搶購一空！

大樹區公所陳進雄區長表示，藉由108年高雄鳳荔季活動讓全國民眾更加深入認識大樹區多樣化的農產品，並行銷品質優良、香甜多汁的金鑽鳳梨及玉荷包推廣出去，歡迎大家再次造訪高雄大樹區，體驗快樂樸實的農村風情！

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