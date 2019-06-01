邰智源現身 虎尾科技大學畢業典禮閃星光

2019-06-01 21:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學今天下午舉辦畢業典禮，知名藝人邰智源到場祝福，分享他個人在演藝界多年努力奮鬥的心路歷程，祝福畢業生鵬程萬里，校長覺文郁鼓勵大家離開學校後仍要繼續寫下美麗的人生篇章。

虎尾科技大學畢業典禮，今天下午在各學院的頒獎及院長撥穗儀式中揭開序幕，全校畢業生共有2548人，校方也邀請畢業生家長、各界貴賓、師長及在校生一起分享，畢業生則在滿場璀璨亮麗的彩帶飛揚中迎向未來。

今年每位畢業生都獲贈設計感十足的「虎憶記事本」，會中並頒獎表揚德、智、體、群表現優良學生198人，邰智源以「熱情不滅，前途無限」為題，分享他在演藝界遭遇困難及低潮時，如何用熱情面對生命的挑戰，鼓勵大家都要勇敢實現自己的夢想。

覺文郁勉勵即將步出校園的青年學子加強語言能力，保持國際移動力，承接世界及科技的快速演變，開創屬於自己的人生，畢業生還獻唱自創曲及校歌感謝學校栽培。

覺文郁並介紹該校近年來積極推動國際學生交流，與德國阿亨工業大學、英國布魯內爾大學及美國德州大學合作開設「智能機構與智慧製造學士學位」國際學程，每年選送超過30名學生赴國外研習先進技術並進入當地工廠實務體驗，讓學生毋須擔憂昂貴國外費用，歡迎大家爭取。

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