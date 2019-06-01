泰美女空姐拿高大丶蘭實雙聯碩士 全場矚目焦點

2019-06-01 17:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學今舉行第16屆畢業典禮，泰籍空姐陳美珠（SETTHI-ORN RUENROENG）等9名IEMBA泰國班學員，取得高大、蘭實（Rangsit University，RSU）雙聯碩士學位，體現斜槓人生，成為全場焦點。

高雄大學聯手泰國姐妹校「蘭實大學」於2017年起開辦「國際高階經營管理碩士在職專班（IEMBA泰國班）」，推出（台、泰）雙聯碩士學位，吸引當地台商、台幹及民眾申請就讀。

諸如泰國亞洲航空（Thai AirAsia）資深空服員陳美珠、Bestair Engineering Co. Ltd.紡織機電工程集團負責人歐良昌、台達電工程師黃姿綺等求學期間表現傑出，高分通過口試，成為首屆畢業生。

陳美珠為道地泰國人，大學主修華語且有流利對話優勢，還自取中文名字，主飛中國航線服務華籍乘客，下班假日還兼差教授華語。

她說，中企、台商泰國投資設廠規模年年擴大，看準華語（人才）市場需求蓬勃發展，打算創業開設華語補教公司，因此特別選擇（高大、蘭實）雙聯碩士專班，在職進修商管專業，並結合既有華語、空姐歷練優勢，自信可做到「市場差異化」，客層則鎖定想考空服員、或是想學習華語的空服員族群，為斜槓人生做了最佳詮釋。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法