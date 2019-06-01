新莊義消首邀白沙屯三媽駐駕 網路瘋傳搶領消防平安小神衣

2019-06-01 19:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕農曆五月初一是新北市新莊信仰中心—地藏庵文武大眾老爺誕辰，新北市新莊義消分隊今年特別到苗栗白沙屯拱天宮請出媽祖（三媽）到新莊消防分隊駐駕4天，供新莊地區民眾參拜，並祈求地方風調雨順、國泰民安，保佑消防、義消救災勤務平安，民眾得以安居，今天上午媽祖鑾駕抵達新莊分隊時，數千信眾擁護、爭相參拜，並搶領消防小神衣與鹹光餅，場面熱鬧。

每逢新莊地藏庵文武大眾老爺誕辰，新莊地藏庵也會舉辦平安繞境，俗稱新莊大拜拜的，這是傳承2百多年的民俗盛事，尤其是暗訪遶境，更是萬人空巷，信眾除加入遶境行列，沿途民眾都設香案參加祈福；今年地藏庵繞境將於2、3日兩天登場，新莊義消分隊首次邀請鑾駕是著名「粉紅超跑」、極具個性的白沙屯拱天宮媽祖婆（三媽）遠赴新北新莊分隊紅壇駐駕。

新莊義消分隊長梁碧村說，1日午時登殿紅壇，到4日上午回鑾，為期4天民眾隨時可到紅壇參拜，尤其今天發送新莊義消首創、限量300個「消防平安小神衣」與民眾結緣；2日晚間7到9時，民眾到紅壇向媽祖婆祈求擲出「聖筊」，也可獲贈神明加持過的小神衣及蓋有文武大眾爺印章的平安鹹光餅。

新北市消防局第二大隊長陳志德說，新莊地藏庵長年贊助消防，每年農曆4月29日及5月1日在文武大眾老爺誕辰前夕平安繞境，新莊義消分隊響應地方盛事，近20年來沿途發送鹹光餅，宣導民眾以爆竹音效替代爆竹燃放，搭設紅壇牌樓上題著「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，

陳志德說，有鑑廟會活動常因燃放爆竹不慎釀火警，呼籲廟會遶境減少燃放爆竹，提倡「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，不使用傳統爆竹煙火，以爆竹煙火音效及製煙機取代，達到節能減碳，兼顧傳統民俗與公共安全。

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