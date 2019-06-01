小鮮肉對決婆媽！綁肉粽大賽延長戰又平手 天公這樣裁判…

2019-06-01 18:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕端午佳節將至，嘉義縣朴子天公壇舉辦「跑若飛之綁若飛—綁肉粽大賽」，有30名參賽者報名，來自南投縣的26歲男子陳瑞權，與朴子在地曾經營肉粽店的參賽者徐福妹，在決賽和延長賽都平手，最後用擲筊方式請「天公」當裁判，徐福妹擲出聖筊獲勝，贏得6600元獎金。

已舉辦4年的天公壇綁肉粽大賽，過往第一名獎品都是「金肉粽」一顆，今年直接發獎金讓得獎者添喜氣，發大財，主委林博文說，現在會綁肉粽的年輕人越來越少，因此舉辦比賽，免報名費還提供獎金，希望年輕人多參與來傳承傳統文化，包好的肉粽則贈送給社福團體來做公益。

朴子市長吳品叡也來展現手藝，許多市民好奇年輕市長竟會綁肉粽，她透露是大學時去澳洲遊學，剛好有台灣友人的親友帶肉粽材料到澳洲，一行人沒事就在家包肉粽，讓市民笑說「市長竟是在國外學包粽子」。

30名參賽者大多是5、60歲以上的阿姨、阿婆，陳瑞權是年紀最小、也是唯一的男性，他從高中時跟阿嬤學綁肉粽，竟綁出興趣，已是第3年參賽。陳瑞權與徐福妹都在分組賽得第一名，決賽時由縣議員黃嫈珺主持，有4人在5分鐘綁14顆粽子，10分鐘的延長賽中，陳、徐兩人都綁28顆粽子，「再綁下去手會抽筋」，同意擲筊，請天公來決定勝負，徐福妹先擲出聖筊，陳瑞權則未擲出聖筊，他不以為意，笑說「明年一定還要再來綁」！

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