愛最大！鄭根旺帶輪椅妻鄭楊教四處旅遊 獲模範夫妻表揚

2019-06-01 17:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市開台進士「鄭用錫」後代子孫鄭根旺與妻子鄭楊教，結婚近一甲子，感情如膠似漆，今天獲新竹市銀髮族協會表揚傑出模範夫妻，全國只有3對獲獎。鄭根旺說，妻子幾年前小中風後，雖常要坐輪椅，但他帶妻子遊山玩水多國，更帶她到關島穿白婚紗一圓少女夢，如今獲獎，更將用餘生疼愛妻子。

新竹市銀髮族協會理事長謝啟文說，鄭根旺與鄭楊教夫妻感情深厚，育有3個兒子，有7個孫子女，兩人從年輕打拚到晚年仍相愛如初，足堪模範，更是夫妻相處的最佳典範。

今年84歲的鄭根旺與妻子鄭楊教同歲，透過媒妁之言結婚，至今58年。鄭根旺桌球打得好，進入台灣菸酒公賣局也就是現在的台灣菸酒公司任職，還曾代表台灣到韓國比賽。他與妻子育有3子，妻子為減輕家庭負擔，年輕時也賣早餐貼補家用，夫妻倆認真打拚，省吃儉用，幾乎很少旅遊，更別說出國旅遊。

鄭根旺說，他與妻子結婚58年了，幾乎沒吵過架，妻子很明理又勤勞，兩人打拚多年，將3個兒子拉拔長大都各有成就。

如今兒孫各有兒孫福，鄭根旺說，為感念妻子對家庭的付出，他常帶妻子出國旅遊，至今已出國25次，到美國、澳洲、紐西蘭及韓國及中國等地旅遊，就是希望妻子開心，夫妻倆能重溫愛情及填補年輕時打拚無法常出國的遺憾。

鄭根旺為了一圓妻子當年沒穿婚紗拍結婚照的遺憾，兩年前帶妻子到關島旅遊，穿上白色婚紗再結一次婚。今年更帶著妻子與照顧妻子的外傭，一起到日本旅遊，希望每個旅程都有妻子陪伴，沒有遺憾。

因為這分深情，妻子也很努力復建，如今不僅可以短暫站立，還可對答如流，看到妻子的進步與燦爛的笑容，都讓鄭根旺確信只要有愛，一切都可能。

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