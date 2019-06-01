北師大居民抗議都計變更擴大夜市 都發局長：先聽大家意見

2019-06-01 15:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市計畫委員會將審議師大夜市都市計畫變更案，將泰順街38巷至師大路153巷街廓，從第三種住宅區變更為住三（特），餐廳鄰5公尺以上巷道，並取得各自街廓50％以上住戶同意，可望申請就地合法。師大居民今早動用吊籠掛「堅決反對」布條，抗議油煙、噪音、菸害影響居民品質，對鄰居訴求「捍衛家園時刻到了！」

在地古風里長孔憲娟指，師大文商協會向台北市政府提案，將師大3里劃為住三（特），僅90多戶陳情表示贊成，另有約755戶沒表達意見或根本不知情，如今市府態度強硬，完全沒跟里內溝通。

對此，都發局長黃景茂受訪僅回應，現在就是先聽一聽大家意見，透過都委會與民溝通。

居民認為，若市府通過此案，等於讓商業區穿插在住宅文教區，商圈規模恐擴大3、4倍；有居民說，沒有要將現在第一種商業區（特）的商家趕出去，而是堅決反對師大文商協會處心積慮擴大商圈，將噪音、污染、菸害侵入住三居民生活，台北市長柯文哲要維護居住正義。

但當地業者叫好，希望趕快變更，指這3年來北市府執法導致店家走光、人潮退散，生意至少掉3成，不少店面招租。

都發局日前釋出有條件放寬方案，將北從泰順街38巷南至師大路135巷街廓，臨8公尺以下、5公尺以上巷弄，第三種住宅區變更為住三特；若經都委會通過，店家取得各自街廓內50％住戶同意書，即可申請就地合法，但僅限地面1樓與地下1樓；而師大社區最窄小的雲和街僅5.45公尺寬。

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